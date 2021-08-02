

В Грузии выявлено 1655 новых случаев коронавируса

02.08.2021 11:12





В Грузии выявлено 1655 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 2286 человек. 23 пациента умерли от коронавируса за последние сутки.



За последние 24 часа в стране был проведен 20 661 тест, в том числе 10 041 — с экспресс-тестом на антигены и 10 620 с — ПЦР-тестом.



Показатели выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 8,01%, за последние 14 дней — 7,68%, за последние семь дней — 7,68%.



Всего в Грузии выявлено 423 843 случая заражения коронавирусом, из которых 386 998 человек выздоровели и 5876 умерли.



Всего вакцинированы — 506 780 человек, ежедневно вакцинируется 11 126 человек.



В режиме карантина находится 55 человек, в стационаре под наблюдением — 6 082 человека, в ковид-гостинице — 2 228 человек.



При этом 1 августа в Грузии было выявлено 2654 новых случая коронавируса, 1319 пациентов выздоровели, 33 человека скончались.





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