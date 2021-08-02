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Олимпийскую сборную Грузии по дзюдо встретили аплодисментами в аэропорту
02.08.2021 11:15
Сборную Грузии по дзюдо в Тбилисском международном аэропорту встретило большое количество болельщиков, в том числе мэр Тбилиси Каха Каладзе. С особыми эмоциями и аплодисментами, конечно же, встретили 21-летнего олимпийского чемпиона — Лашу Бекаури.
Грузинские дзюдоисты блестяще выступили на Олимпиаде в Токио и принесли нашей команде четыре медали (одну золотую и три серебряные). Это лучший результат дзюдо за всю историю независимости нашей страны.
Сборная Грузии заняла второе место среди юношей. Отметим, что грузинские дзюдоисты в полуфинале боролись в шести из семи весовых категорий, а один дзюдоист занял седьмое место. Также впервые в истории дзюдоистка из Грузии заняла пятое место на Олимпийских играх.
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