

Конкурс Litera 2021 не состоится, от участия отказались почти все

02.08.2021 15:54





Дом писателей Грузии публикует заявление, в котором отмечается, что Litera 2021 не состоится. Причиной тому послужил протест, выраженный писателями в связи с назначением Минкультуры члена жюри, после чего 92 из 110 представленных на премию конкурсантов, отозвали свои заявки.



«Литературная премия Litera была учреждена в 2015 году по инициативе Дома писателей и при поддержке Министерства культуры и охраны памятников. Премия является ежегодной и присуждается в 6 номинациях.



В этом году приказом министра культуры, спорта и молодежи Грузии были изменены правила комплектации жюри: на конкурсах, финансируемых министерством, в жюри должен быть один человек, представляющий ведомство < >



За изменением правил формирования жюри последовал протест литераторов. Общество расценило решение министерства как вмешательство в творческую деятельность < >



Как следствие, большинство писателей и издателей отказались от участия в конкурсе и отозвали свои заявки. От работы отказались и четыре члена жюри от Дома писателей. Из 110 книг, представленных на конкурсе, 92 сняли заявки < >



В нынешних условиях проведение литературного конкурса становится невозможным», — говорится в заявлении.



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