|
|
|
Иностранцы могут привиться от ковида в трех клиниках Грузии
02.08.2021 18:18
Как сообщает Национальный центр по контролю заболеваемости и общественного здоровья Грузии (NCDC) иностранные граждане прибывающие в стране могут пройти вакцинацию от коронавируса.
К программе вакцинации имеют доступ следующие группы:
• Иностранные граждане или лица без гражданства, проживающие на территории Грузии на законных основаниях, если с момента прибытия в страну прошло не менее трех месяцев;
• Иностранные граждане и члены их семей, которые находятся в стране по программе «Работай из Грузии»;
• Иностранные студенты получающие образование в Грузии;
• Сотрудники аккредитованных в Грузии дипломатических представительств, консульских учреждений, международных организаций и члены их семей;
• Проживающие на неподконтрольных властям Грузии территориях Абхазии и Южной Осетии, независимо от их гражданства;
• Лица, работающие на оккупированных территориях, в рамках проектов, финансируемых дипломатическими представительствами и международными донорскими организациями, а также члены их семей;
• Граждане, содержащиеся в пенитенциарных учреждениях;
• Определенный распоряжением №164 иностранный гражданин, член семьи которого (ребенок, родитель, супруг) является гражданином Грузии.
• Иностранные граждане могут пройти вакцинацию в следующих медучреждениях:
Тбилиси — Центральная университетская клиника имени академика Николоза Кипшидзе;
Батуми — Республиканская больница;
Кутаиси — Медико-реабилитационый клинический центр имени Чхобадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна