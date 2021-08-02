

Иностранцы могут привиться от ковида в трех клиниках Грузии

02.08.2021 18:18





Как сообщает Национальный центр по контролю заболеваемости и общественного здоровья Грузии (NCDC) иностранные граждане прибывающие в стране могут пройти вакцинацию от коронавируса.



К программе вакцинации имеют доступ следующие группы:



• Иностранные граждане или лица без гражданства, проживающие на территории Грузии на законных основаниях, если с момента прибытия в страну прошло не менее трех месяцев;

• Иностранные граждане и члены их семей, которые находятся в стране по программе «Работай из Грузии»;

• Иностранные студенты получающие образование в Грузии;

• Сотрудники аккредитованных в Грузии дипломатических представительств, консульских учреждений, международных организаций и члены их семей;

• Проживающие на неподконтрольных властям Грузии территориях Абхазии и Южной Осетии, независимо от их гражданства;

• Лица, работающие на оккупированных территориях, в рамках проектов, финансируемых дипломатическими представительствами и международными донорскими организациями, а также члены их семей;

• Граждане, содержащиеся в пенитенциарных учреждениях;

• Определенный распоряжением №164 иностранный гражданин, член семьи которого (ребенок, родитель, супруг) является гражданином Грузии.

• Иностранные граждане могут пройти вакцинацию в следующих медучреждениях:



Тбилиси — Центральная университетская клиника имени академика Николоза Кипшидзе;

Батуми — Республиканская больница;

Кутаиси — Медико-реабилитационый клинический центр имени Чхобадзе.



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