

У здания Минкультуры Грузии прошел митинг

02.08.2021 19:50





Сегодня в Тбилиси у здания Министерства культуры Грузии прошел митинг. Участники акции опротестовали процессы происходящие в Художественном музее страны. Они потребовали прозрачности всех планов и действий касательно музея, а также призвали к ответу главу Минкультуры Тею Цулукиани.



По словам организатора митинга и лидера партии «Закон и справедливость» Тако Чарквиани, бывший председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили хочет присвоить «золотой фонд», хранящийся в Художественном музее. Чтобы остановить эти процессы, считает Чарквиани, необходимо создать группу профессионалов заслуживающих доверие, которые определят, в какой форме следует эвакуировать экспонаты из музея.



«Что касается «золотого фонда», нашего национального достояния, мы, Грузия, этот фонд. Теперь этот российский олигарх [Бидзина Иванишвили], хочет с лица земли стереть национальное достояние. Поэтому мы считаем, что надо создать группу укомплектованную проверенными профессионалами, которые годами охраняли каждый памятник и каждую деталь, которые есть в «золотом фонде». Вместе с журналистами, с прозрачностью, с наличием, доверенных профессионалов, мы должны быть информированы куда он направляется, как решается вопрос безопасности, условий хранения, иначе мы уверены, что укравшая микрофон министр культуры, так же чудно сможет выкрасть и золотой фонд», — заявила Чарквиани.



Представитель партии «Лело» Ана Нацвлишвили также считает значимой прозрачность процесса эвакуации экспонатов из Художественного музея.



Вместе с другими членами партии, она присоединилась к сегодняшнему митингу. По словам Нацвлишвили, вопрос эвакуации экспонатов, хранящихся в Художественном музее, был спланирован без участия общественности, и этот процесс все еще продолжается, что, по мнению Нацвлишвили, несет в себе определенные риски:



«Это весьма важный вопрос, и он касается самого главного сокровища. Поэтому процесс принятия любого решения, связанного с ним, должен быть очень прозрачным, инклюзивным. Конечно, нам нужен высший стандарт парламентского контроля — речь идет не об обычном наследии», — сказала Нацвлишвили.



Она также пояснила, что использование парламентского механизма для достижения полной прозрачности особенно важно для того, чтобы у общественности были «твердые гарантии, что общественные интересы будут защищены в этих процессах и учтены все риски».



«Чтобы сейчас или в будущем, не оказалось, что хоть один экспонат был утерян или поврежден из-за неправильно принятого решения или недостаточно продуманного процесса», — пояснила Нацвлишвили.



По словам организатора митинга Тако Чарквиани, она планирует поднять вопрос о вызове министра культуры Цулукиани на парламентские слушания по этому вопросу.



Во время митинга Тако Чарквиани в знак протеста против действий министра культуры ранее отобравшей микрофон у журналистки, оставила бутафорный микрофон у здания Минкультуры.



Кроме того, сегодня у здания министерства был развернут плакат с надписью «Гелати — это Грузия».

Как сообщила Netgazeti автор плаката, журналистка Элисо Киладзе, этим она хотела напомнить общественности, что в Гелати были уничтожены уникальные фрески, и причина тому, по мнению Киладзе, халатность властей.



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