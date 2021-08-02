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Пропавшего мужчину, которого разыскивали 2 дня, нашли пьяным у друзей
02.08.2021 19:51
Молодой мужчина, которого полиция и родственники два дня разыскивали после исчезновения в Абашском районе на западе Грузии, нашелся дома у друзей в соседнем Сенаки в нетрезвом состоянии.
Ахмед Бускандзе вместе с односельчанами из Хоби отправился собирать фундук в Абаша. В процессе работы мужчина отстал от группы и бесследно исчез. В ореховом саду был найден только его мобильный телефон.
Односельчане подняли тревогу и вместе с полицией прочесали село Марани, где проходил сбор фундука. С использованием водолазов было осмотрено и близлежащее от орешника озеро.
После того, как сегодня в СМИ появились сообщения о пропаже Бускандзе, он сам вышел на связь с родными и сообщил, что находится у друзей в Сенаки.
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