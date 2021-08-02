Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Пропавшего мужчину, которого разыскивали 2 дня, нашли пьяным у друзей


02.08.2021   19:51


Молодой мужчина, которого полиция и родственники два дня разыскивали после исчезновения в Абашском районе на западе Грузии, нашелся дома у друзей в соседнем Сенаки в нетрезвом состоянии.

Ахмед Бускандзе вместе с односельчанами из Хоби отправился собирать фундук в Абаша. В процессе работы мужчина отстал от группы и бесследно исчез. В ореховом саду был найден только его мобильный телефон.

Односельчане подняли тревогу и вместе с полицией прочесали село Марани, где проходил сбор фундука. С использованием водолазов было осмотрено и близлежащее от орешника озеро.

После того, как сегодня в СМИ появились сообщения о пропаже Бускандзе, он сам вышел на связь с родными и сообщил, что находится у друзей в Сенаки.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна