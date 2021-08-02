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NCDC распространил информацию


02.08.2021   19:51


Национальный центр по контролю заболеваний (NCDC) распространил в соцсети информацию и отметил, что процесс вакцинации в Грузии проходит без задержек.

«Процесс вакцинации проходит без задержек.

Для граждан доступны 4 наименования вакцины:

Oxford/AstraZeneca (Астразенека),

Pfizer-BioNTech (Пфайзер),

Sinovac. CoronaVac -Vero Cell, Inactivated (Синовак),

Sinopharm SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell) (Синофарм).

Чтобы забронировать вакцину, посетите сайт booking.moh.gov.ge или позвоните по телефону 15 22 или 144-3», - отмечается в информации.

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