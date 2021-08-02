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NCDC распространил информацию
02.08.2021 19:51
Национальный центр по контролю заболеваний (NCDC) распространил в соцсети информацию и отметил, что процесс вакцинации в Грузии проходит без задержек.
«Процесс вакцинации проходит без задержек.
Для граждан доступны 4 наименования вакцины:
Oxford/AstraZeneca (Астразенека),
Pfizer-BioNTech (Пфайзер),
Sinovac. CoronaVac -Vero Cell, Inactivated (Синовак),
Sinopharm SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell) (Синофарм).
Чтобы забронировать вакцину, посетите сайт booking.moh.gov.ge или позвоните по телефону 15 22 или 144-3», - отмечается в информации.
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