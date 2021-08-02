

45% опрошенных не намерены прививаться ёпротивоковидной вакциной

02.08.2021 20:19





Согласно новому исследованию Международного республиканского института (IRI) 45% опрошенных в Грузии не привьются противоковидной вакциной.



На вопрос о том, каким будет ваше решение при повышении доступности препаратов от COVID-19 в процессе вакцинации, 18% ответили, что сделали бы прививку сразу же, как это стало бы им доступно, 19% заявили, что сделали бы прививку по прошествии определенного времени, 7% говорят, что привились бы лишь в том случае, если этого будет требовать закон или их работодатель. Лишь 5% заявили, что уже вакцинировались.



На заданный в феврале вопрос о том, каким будет ваше решение после того, как вакцина от коронавируса станет доступна, 20% заявили, что привились бы, как только это стало бы им доступно, 24% сказали, что сделали бы прививку по прошествии определенного времени, 39% заявляли об отказе от участия в вакцинации.



Вместе с тем, исследование показало, что большинство опрошенных – 25% доверяют препарату Pfizer, Sinopharm – 8%, Astrazeneca – 7%, Sinovac – 4%, and Moderna – 1%.



Исследование проведено в период с 15 по 30 июня 2021 года от имени исследовательского центра Международного республиканского института представителем "Baltic Surveys"/The Gallup Organization, доктором Расой Алишаускене. Полевые работы проведены „IPM“. Данные собраны с использованием метода стратифицированной многоступенчатой случайной выборки. Выбор охватил 1500 респондентов, имеющих право голоса. Данные были взвешены в соответствии с возрастом, полом, регионом и размером поселения. Погрешность составляет +/- 2.5 %. Показатель отклика – 74%. Исследование стало возможным благодаря поддержке американского народа посредством Агентства США по международному развитию (USAID).



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