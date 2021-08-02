

В ЕНЭ принял участие 201 инфицированный коронавирусом абитуриент

02.08.2021 21:27





В Грузии Единые национальные экзамены 2021 года сдал 201 инфицированный коронавирусом абитуриент. Об этом сообщила руководитель Национального центра экзаменов и оценок Софио Горгодзе.



В Грузии абитуриенты, которым в период экзаменов выявили коронавирус, не исключались из экзаменационного процесса – они сдавали тесты по специально составленному расписанию.



В результате назначения дополнительных сессий ЕНЭ 2021 года длились дольше обычного: всего было проведено 47 сессий, из них 34 были основными, а 13 – дополнительными, для инфицированных пациентов.



«Сегодня завершается проведение ЕНЭ конкретно для инфицированных абитуриентов. Национальные экзамены начались 1 июля и продлились до 2 августа включительно. Из-за пандемии это был самый длительный экзаменационный процесс за все годы — нам впервые пришлось провести дополнительные сессии», — сказала Горгодзе.



Явка абитуриентов на экзамены составила 94%.



Всего было зафиксировано около 70 фактов опоздания и единичные случаи снятия абитуриентов с экзаменационного процесса из-за использования вспомогательного материала.



Объявление результатов ЕНЭ началось со 2 августа с предмета грузинский язык и литературы. Узнать о результатах абитуриенты могут на сайте центра или через смс-сообщение, отправив свой экзаменационный идентификационный номер на номер 933 33.



По словам Горгодзе, на объявление результатов экзаменов по всем предметам уйдет приблизительно неделя. После этого у абитуриентов будет три дня, чтобы обжаловать результаты конкретного экзамена.



Абитуриенты, у которых во время экзаменов была температура 37 градусов или выше, но не был выявлен коронавирус, сдавали экзамены в карантинных пространствах.



Единые национальные экзамены 2021 года прошли в 25 экзаменационных центрах Грузии. В этом году экзамены сдавали 83,6 тысячи человек, из них более 38,4 тысячи являлись абитуриентами.



Для того, чтобы стать студентом, в Грузии сдают три обязательных экзамена – грузинский язык и литературу, иностранный язык, и один предмет по выбору – математика, история, география, химия, физика, биология, изобразительное и прикладное искусство или гражданское образование.



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