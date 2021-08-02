

IRI: 83% опрошенных поддерживают евроинтеграцию Грузии, 77 % - членство в НАТО

02.08.2021 21:34





Согласно новому исследованию «Международного республиканского института» (IRI), 68% опрошенных полностью поддерживают интеграцию Грузии в Евросоюз, 15% — частично. В целом, сближение с ЕС приемлемо для 83% опрошенных. Частично не поддерживают евроинтеграцию 4%, категорически не поддерживает 7%. То есть, всего против членства Грузии в ЕС только 11% респондентов. 6% не ответили или отказались отвечать.



Вместе с тем, респондентов спросили, поддерживают ли они членство Грузии в НАТО. Положительно ответили на вопрос 77% (полностью поддержали — 61%, частично — 16%); 17% ответили отрицательно, 6% частично не согласны с членством Грузии в НАТО, 11% категорически не согласны, 6% не ответили или отказались отвечать на данный вопрос.



Опрос проводился с 15 по 30 июня 2021 года с использованием метода многоэтапной выборки, в нем приняли участие 1500 респондентов старше 18 лет. Погрешность исследования составляет +/- 2,5 процента.



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