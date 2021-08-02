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В Батуми еще две клиники присоединились к процессу вакцинации
02.08.2021 23:12
С сегодняшнего дня к процессу вакцинации от COVID-19 в Батуми присоединились еще две клиники.
К перечню клиник добавились Центр здоровья им. Ирис Борчашвили «Медина» и Международный госпиталь «Бау».
С процессом иммунизации в обоих учреждениях ознакомилась министр здравоохранения и социальной защиты Аджарии Нино Нижарадзе.
«Ареал иммунизации в Аджарии расширился, практически все медицинские учреждения были вовлечены в процесс. Медицинские учреждения «Бау» и «Медина» с сегодняшнего дня проводят вакцинацию препаратом Pfizer. Что касается Республиканской больницы, там увеличилось количество прививочных бригад и теперь 10 бригад проводят вакцинацию граждан препаратом Pfizer.
Всего к процессу иммунизации были добавлены 9 медицинских учреждений и 16 прививочных бригад", - заявила Нижарадзе.
Ареал иммунизации в Аджарии растет день ото дня. На данном этапе вакцинация проводится в 20 медицинских учреждениях и двух крупных торговых центрах Батуми.
В ближайшие дни к процессу присоединятся 8 амбулаторий в Кобулети, Хелвачаури, Кеда, Шуахеви и Хуло.
По сообщению Минздрава, статистика вакцинации в регионе также растет. На данном этапе в Аджарии администрировано 56 270 вакцин.
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