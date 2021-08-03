

В Грузии выявлено 4827 новых случаев коронавируса

03.08.2021 10:54





В Грузии выявлено 4827 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 1895 человек. За последние сутки от коронавируса умерли 34 пациента.



За последние 24 часа в стране было проведено 43 932 теста, в том числе 15 258 — с экспресс-тестом на антигены и 28 674 — с ПЦР-тестом.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 10,99%, за последние 14 дней — 7,41%, за последние семь дней — 8,08%.



Всего в Грузии выявлено 428 670 случаев заражения коронавирусом, из которых 388 893 человек выздоровели и 5910 умерли.



Всего вакцинированы 523 466 человек, ежедневно вакцинируется 16 677 человек.



В режиме карантина находятся 55 человек, в стационаре под наблюдением — 6 045 человек, в ковид-гостинице — 2 173 человека.



При этом 2 августа в Грузии было выявлено 1655 новых случаев коронавируса, 2286 пациентов выздоровели, 23 человека скончались.





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