

В Грузии 99,7% умерших от коронавируса - не привитые пациенты

03.08.2021 12:57





Вчера было проведен анализ смертей от коронавируса, зафиксированного в этом году. К сожалению, 99,7 процента летальных исходов – это не привитые пациенты. С другой стороны, также была проанализирована частота инфицирования вакцинированного населения. Это примерно 0,3 процента при двойной вакцинации и 0,9 процента при однократной вакцинации. Об этом сообщил глава Национального центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе.



Как пояснил главный эпидемиолог страны, если коронавирусом заразится тысяча не вакцинированных людей, есть большая вероятность, что 15 человек умрут, а если заразятся 1000 вакцинированных граждан, риск смерти существует риск всего лишь в одном случае.



«Вы знаете, что сегодня инфицировано около 4800, это больше, чем у нас было на пике в мае, и примерно приближается к положению, которое было у нас в конце ноября. К сожалению, у нас 34 случая смерти. Вакцинация спасает, и поэтому еще раз призываю к тому, что вакцинация является одним из главных средств защиты нашего населения сегодня от дальнейшего обострения эпидемии и плачевного исхода», - сказал Гамкрелидзе.





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