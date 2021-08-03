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В Токио грузинский спортсмен Беник Абрамян отстранен от соревнований
03.08.2021 12:59
Грузинский рекордсмен в метании ядра Беник Абрамян, который должен был принять участие в квалификационных соревнованиях на Олимпиаде в Токио, временно отстранен от соревнований в связи с допинг-скандалом.
Проба, взятая у 36-летнего спортсмена, выявила запрещенные стероиды — дегидрохлорметилтестостерон и метандиенон, а также тамоксифен.
Бесик Абрамян имеет право обжаловать решение о дисквалификации в Спортивном арбитражном суде (CAS) и потребовать проведения B-теста.
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