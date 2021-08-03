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В Грузии за похищение невесты задержаны 4 мужчин
03.08.2021 15:09
Министерство внутренних дел Грузии сообщает о факте похищения девушки с целью последующей насильственной женитьбы. В ведомстве уточняют, что инцидент произошел в окрестностях Мцхеты. 40-летний мужчина вместе с соучастниками похитил 23-летнюю девушку.
Все четверо задержаны по горячим следам. Следствие ведется по первой части статьи 143 Уголовного кодекса («незаконное лишение свободы»), которая предусматривает от 2 до 4 лет лишения свободы.
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