

Кулумбегов: К концу августа «дельта-вариант» будет доминировать в Грузии

03.08.2021 20:19





По словам аллерголога-иммунолога Бидзины Кулумбегова, это неизбежный процесс, что концу августа в Грузии будет доминировать «дельта-вариант» коронавируса.



По словам Кулумбегова, страна стоит на пороге введения ограничений.



«Управление пандемией имеющимися цифрами для типа нашей страны, где большая часть уязвимого населения не вакцинирована, думаю, необходима. Как один врач, эксперт, я считаю необходимым ввести регуляции ношения маски внутри здания и снаружи, чтобы призвать к использованию респираторов среди пожилых людей, страдающих хроническими заболеваниями. Считаю необходимым запретить собираться более 5-10 человек. Наверное, на этом этапе для объектов питания следует оставить только открытое пространство, так как это места, где люди не могут использовать маску во время еды. Необходимо большое количество тестов для выявления большего числа заболевших, их изоляции и помещения в карантин. Нужно дать людям возможность вакцинироваться в кратчайшие сроки», — заявил Кулумбегов.



По словам Бидзины Кулумбегова, сейчас ситуация очень плачевная, а ежедневный показатель смертности скоро превысит 50.





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