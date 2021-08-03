

Илия Второй попросил премьер-министра передать церкви икону Анчисхати

03.08.2021 20:20





Грузинская церковь в очередной раз просит передать на хранение самую древнюю в Грузии икону — «Анчисхати», датированную VI веком.



На этот раз с просьбой передать Анчийскую икону глава Грузинской православной церкви Илия Второй обратился к премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили и министру культуры Тее Цулукиани.



Анчийская икона Нерукотворного Спаса (Анчисхати) является экспонатом государственного Музея искусств. Церковь уже несколько десятилетий просит государство передать икону, чтобы выставить ее в одноименной церкви Рождества Девы Марии, расположенной в Старом Тбилиси на улице Шавтели.



До сих пор власти отказывали патриархии, указывая на то, что в церкви нет условий для хранения реликвии.



«Примечательно, что в этом году мы отмечаем 1500-летие со дня возведения этого храма и выданное вами разрешение на размещение иконы в церкви, будет величайшим подарком, связанным с юбилейной датой «, — говорится в обращении патриарха.



Не исключено, что именно сейчас наступил удобный момент, чтобы удовлетворить просьбу патриарха — по решению министра культуры, музей искусств будет эвакуирован — к 5 августа для него подыщут новое здание, а переезд состоится 5 февраля 2022 года.



Музей искусств Грузии расположен в центре города, на улице Пушкина, в здании, построенном в 1835 году. Недавно министерство культуры заявило о том, что здание находится в аварийном состоянии, а ремонтировать его флигели «нерентабельно». Рядом со зданием 19 века строится бизнес-центр, принадлежащий миллиардеру и основателю правящей партии Бидзине Иванишвили.



Что касается доводов патриархии, то в письме Илия Второго отмечается готовность обеспечить все условия для хранения иконы. «Благодаря немецким специалистам храм Анчисхати технологически готов к хранению иконы, где для нее установлен специальный стеклянный ящик – киот», отмечается в письме.



В письме отмечается, что разговоры о передаче иконы ведутся уже многие годы и всегда была готовность осуществить просьбу патриархии, однако власти требовали обеспечить специальные условия для хранения реликвии.



Анчисхати является самой древней церковью в Тбилиси, сохранившейся до наших времен. Эта базилика также является вторым по древности христианским храмом во всей Грузии после Болнисского Сиони. Согласно историческим записям, небольшая церковь Анчисхати была построена после 530 года.



Вокруг Анчисхати расположены здания конца XIX-начала XX века, среди которых резиденция патриарха. В 100 метрах от церкви находится театр марионеток Резо Габриадзе. Это один из самых популярных у туристов прогулочных маршрутов.



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