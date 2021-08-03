

Кулумбегов: Ежедневный показатель смертности скоро превысит 50

03.08.2021 20:23





Ситуация с распространением коронавируса в Грузии плачевная, а ежедневный показатель смертности скоро превысит 50. Об этом в беседе с журналистами заявил аллерголог-иммунолог Бидзина Кулумбегов. По его словам, к концу августа в Грузии будет доминировать «дельта-штамм» коронавируса.



Также Кулумбегов считает, что в стране придется вводить новые ограничения. «Думаю, что необходимо управление при имеющихся цифрах в такой стране как наша, где большая часть уязвимого населения не вакцинирована», - отметил он.



Кулумбегов предлагает установить правило ношения масок не только внутри зданий, но и снаружи, а также использовать респираторы среди пожилых людей, страдающих хроническими заболеваниями, сообщает агентство «Новости-Грузия».



Также специалист призывает запретить собрания с участием более 5-10 человек. А объектам питания, по его мнению, следует принимать посетителей только на открытом пространстве.



«Необходимо большое количество тестов для выявления большего числа заболевших, их изоляции и помещения в карантин», - заявил Кулумбегов. Кроме того, он подчеркивает, что все должны получить возможность «вакцинироваться в кратчайшие сроки».



Грузия переживает четвертую волну коронавируса. За последние сутки в стране выявлено 4 827 новых случаев инфекции. С начала пандемии в Грузии зафиксировано более 428 тысяч случаев инфицирования, более 388 тысяч пациентов выздоровели, 5 910 скончались.



Вакцинация в Грузии проходит все еще медленными темпами. По последним данным, в стране одной дозой вакцинированы 523 466 человек. Двумя дозами привиты 165 084 - а это только около 6% населения.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





