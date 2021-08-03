

ГПЦ сообщила куда перевезут экспонаты Национального музея искусств

03.08.2021 22:04





Для размещения экспонатов Национального музея искусств им. Шалвы Амиранашвили подобраны два помещения, сообщили в Патриархии ГПЦ после встречи с министром культуры.



«По состоянию на сегодняшний день для размещения золотого фонда определены два пространства: здание, прилегающее к историческому зданию Музея искусств им. Шалвы Амиранашвили, которое нуждается в ремонтных работах, а также хранилище и выставочный зал в музее им. Джанашия для размещения церковных сокровищ», — говорится в сообщении.



СТоит отметить, что ранее Патриархия обратилась к премьеру и главе Минкультуры с просьбой вернуть Церкви икону Анчисхати, которая так же находится в музее.



Напомним, 4 июля 2021 года министр культуры Тея Цулукиани сообщила общественности о том, что Национальный музей искусств переходит на особый режим работы, т.к. здание находится в аварийном состоянии. 5 августа, когда начнется вывоз экспонатов, активисты планируют устроить акцию протеста, собравшиеся встанут в живую цепь.



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