

В Грузии выявлено 4233 новых случая коронавируса

04.08.2021 11:03





В Грузии выявлено 4233 новых случая коронавируса. Информацию об этом распространяет Национальный центр по контролю заболеваний.



За последние 24 часа в стране выздоровели 1934 человека.



За последние сутки от коронавируса скончались 38 пациентов.



При этом, согласно данным, опубликованным на специальном сайте правительства stopcov.ge, за последние 24 часа в стране было проведено 45 229 тестов, в том числе 26 469 — с экспресс-тестом на антигены, 18 760 — с ПЦР-тестом.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 9,36%, за последние 14 дней — 7,65%, за последние семь дней — 8,35%.



Всего в Грузии выявлено 432 903 случая заражения коронавирусом, из которых 390 827 человек выздоровели и 5948 умерли.



Всего вакцинированы 542 639 человек, ежедневно вакцинируются 16 852 человека.



46 человек находятся в режиме карантина, 6200 человек — под наблюдением в стационаре, 2297 человек — в ковид-гостинице.



При этом 3 августа в Грузии было выявлено 4827 новых случаев коронавируса, 1895 пациентов выздоровели, 34 человека скончались.



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