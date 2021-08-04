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Праздник Дидгороба отметят с большим размахом
04.08.2021 15:37
12 августа исполнится 900 лет со дня великой битвы при Дидгори. Запланировано масштабное мероприятие, организованное правительством Грузии по случаю юбилея «Дзлеваи Саквирвели», подготовка к которому уже началась. Информацию распространяет Минобороны.
В связи с годовщиной битвы при Дидгори в разных местах проходят репетиции. Одна из локаций — монастырский комплекс Гелати.
12 августа на территории Мемориал Дидгори и его окрестностях, а также монастырского комплекса Гелати и территории дворца Гегути будут возрождены впечатляющим театрализованным представлением важного эпизода XII века в истории Грузии. Совместно с Силами обороны Грузии в мероприятии примут участие различные творческие коллективы и грузинские певцы. К празднику Дидгороба также запланировано награждение военнослужащих.
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