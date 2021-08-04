

Праздник Дидгороба отметят с большим размахом

04.08.2021 15:37





12 августа исполнится 900 лет со дня великой битвы при Дидгори. Запланировано масштабное мероприятие, организованное правительством Грузии по случаю юбилея «Дзлеваи Саквирвели», подготовка к которому уже началась. Информацию распространяет Минобороны.



В связи с годовщиной битвы при Дидгори в разных местах проходят репетиции. Одна из локаций — монастырский комплекс Гелати.



12 августа на территории Мемориал Дидгори и его окрестностях, а также монастырского комплекса Гелати и территории дворца Гегути будут возрождены впечатляющим театрализованным представлением важного эпизода XII века в истории Грузии. Совместно с Силами обороны Грузии в мероприятии примут участие различные творческие коллективы и грузинские певцы. К празднику Дидгороба также запланировано награждение военнослужащих.





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