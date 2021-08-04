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Грузинский тяжелоатлет установил новый мировой рекорд
04.08.2021 16:16
Тяжелоатлет Лаша Талахадзе стал победителем в весовой категории свыше 109 кг на Олимпийских играх в Токио. Для 27-лектнего грузинского спортсмена это уже по счету вторая золотая олимпийская медаль.
Талахадзе установил 3 мировых рекорда – в рывке он поднял 223 кг, что является новым мировым рекордом. А в толчке он сумел поднять 265 кг, что тоже является мировым рекордом. Его общий результат составил 488 кг и тем самым он улучшил своей же мировой рекорд.
На проходящих в Токио летних Олимпийских играх Талахадзе принес грузинской олимпийской сборной второе золото. В общем командном зачете – это уже 7 медаль сборной Грузии (2 золота, 4 серебра и 1 бронза).
Напомним, что Лаша Талахадзе является 5-кратным чемпионом Европы, 4-кратным чемпионом мира и уже 2-кратный чемпион Олимпиады.
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