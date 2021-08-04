

Выступающий за Сербию Зураб Датунашвили завоевал бронзу на Олимпиаде в Токио

04.08.2021 19:13





Грузинский борец Зураб Датунашвили (греко-римская борьба), выступающий под флагом Сербии, завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в Токио. В поединке за третье место на пьедестале Датунашвили победил хорвата Ивана Хуклека.



Спортсмен начал выступать от имени Сербии в 2020 году. Этому предшествовал конфликт с президентом Федерации борьбы Грузии Гегой Гегешидзе. На одном из состязаний тот ударил борца неизвестным предметом по лицу.



Датунашвили несколько месяцев требовал отставки Гегешидзе, но безуспешно. После этого спортсмен заявил, что не намерен бороться за национальную сборную до тех пор, пока Гегешидзе возглавляет федерацию.



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