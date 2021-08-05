

В Грузии выявлено 3670 новых случаев коронавируса

05.08.2021 10:59





В Грузии выявлено 3670 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена ​​на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 2626 человек. За последние сутки от коронавируса скончались 38 пациентов.



За последние 24 часа в стране было проведено 41 885 тестов, в том числе 26 469 — с экспресс-тестом на антигены и 24 184 — с ПЦР-тестом.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 8,76%, за последние 14 дней — 7,85%, за последние семь дней — 8,67%.



Всего в Грузии выявлено 436 573 случая заражения коронавирусом, из которых 393 453 человека выздоровели и 5 986 человек умерли.



Всего вакцинированы 564 691 человек, ежедневно вакцинируются 20 845 человек.



49 человек находятся в режиме карантина, 6219 человек — под наблюдением в больнице, 2443 человека — в ковид-гостинице.



При этом 4 августа в Грузии было выявлено 4233 новых случая коронавируса, 1934 пациента выздоровели, 38 человек скончались.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





