

Беременная дочь директора НЦКЗ привилась вакциной «Pfizer»

05.08.2021 12:01





Беременная дочь директора Национального центра по контролю заболеваний Пааты Имнадзе привилась вакциной «Pfizer» в Тбилисской инфекционной больнице.



За процессом наблюдал и Паата Имнадзе, который сообщил журналистам, что вакцина «Pfizer» позволяет делать прививки беременным женщинам.



По словам заместителя директора Национального центра по контролю заболеваний, вакцинация беременных женщин в настоящее время не проводится.



«Моя дочь была единственной в семье, у кого не было вакцины, она беременна и поэтому ждала вакцину, разрешенную для беременных. Я счастлив, потому что все члены моей семьи были вакцинированы, и я знаю, что мы больше ничего не можем сделать против этой болезни, кроме как сделать прививку, чтобы защитить жизнь себя и наших близких. Я знаю, что вакцинация беременных началась довольно активно. Перед вакцинацией готовиться и обследоваться не нужно, главное, чтобы гражданин после вакцинации оставался в зоне вакцинации, если разовьется какое-то осложнение, вмешательство произошло вовремя», — заявил Паата Имнадзе.





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