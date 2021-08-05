|
|
|
Беременная дочь директора НЦКЗ привилась вакциной «Pfizer»
05.08.2021 12:01
Беременная дочь директора Национального центра по контролю заболеваний Пааты Имнадзе привилась вакциной «Pfizer» в Тбилисской инфекционной больнице.
За процессом наблюдал и Паата Имнадзе, который сообщил журналистам, что вакцина «Pfizer» позволяет делать прививки беременным женщинам.
По словам заместителя директора Национального центра по контролю заболеваний, вакцинация беременных женщин в настоящее время не проводится.
«Моя дочь была единственной в семье, у кого не было вакцины, она беременна и поэтому ждала вакцину, разрешенную для беременных. Я счастлив, потому что все члены моей семьи были вакцинированы, и я знаю, что мы больше ничего не можем сделать против этой болезни, кроме как сделать прививку, чтобы защитить жизнь себя и наших близких. Я знаю, что вакцинация беременных началась довольно активно. Перед вакцинацией готовиться и обследоваться не нужно, главное, чтобы гражданин после вакцинации оставался в зоне вакцинации, если разовьется какое-то осложнение, вмешательство произошло вовремя», — заявил Паата Имнадзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна