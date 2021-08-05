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Осужденная по делу о смерти 15-летнего Луки Сирадзе следователь освобождена из тюрьмы


05.08.2021   15:00


Осужденная по делу о смерти 15-летнего Луки Сирадзе следователь Мариана Чолоян освобождена из тюремного учреждения.

Вопрос Чолоян был рассмотрен комиссией по условно-досрочному освобождению (УДО).

Ее освободили вчера.

Для справки, 15-летний подросток Лука Сирадзе, после того, как был опрошен в полиции, покончил жизнь самоубийством. В связи с этим полиция задержала следователя Мариану Чолонян по обвинению в принуждении подростка к даче показаний. 7 сентября 2020 года Тбилисский городской суд приговорил задержанного следователя к лишению свободы сроком на 3 года. По делу Луки Сирадзе Служба государственного инспектора выявила административные проступки и со стороны еще нескольких сотрудников полиции.

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