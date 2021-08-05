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Исследователи прогнозируют резкий рост смертности от СОVID-19 в Грузии к концу августа
05.08.2021 15:01
В течение месяца уровень смертности от COVID-19 в Грузии может увеличиться более чем в два раза. Об этом свидетельствуют данные глобального прогноза развития пандемии COVID-19 по странам, составленного Институтом показателей и оценки здоровья (IHME) и Медицинским факультетом Вашингтонского университета.
Согласно прогнозу, совокупное число смертей от коронавируса в Грузии достигнет отметки в 7 265 к 1 ноября. Таким образом, в ближайшие два с половиной месяца эпидемия заберет еще более 1,3 тысячи жизней. В зависимости от сценария, уже во второй половине августа ежедневная смертность от COVID-19 может составить от 40 до 60 человек.
В целом специалисты смоделировали три возможных сценария:
«наиболее вероятный» с сохранением сегодняшних показателей использования масок и действующих карантинных ограничений. При этом сценарии общее число умерших от коронавируса в Грузии к 31 октября составит 7,2 тысячи.
«пессимистический», при котором использование масок останется на сегодняшнем уровне, а власти продолжат смягчать карантинные ограничения. По прогнозу исследователей, при подобном развитии событий к концу октября число умерших превысит 8,1 тысячи;
«оптимистический» со смертностью на уровне примерно 7 тысяч человек в сутки – в случае практически повсеместного ношения масок и внедрения дополнительных мер социальной дистанции.
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