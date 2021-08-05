

Прием апелляционных заявок абитуриентов начнется с 6 августа

05.08.2021 19:31





Абитуриенты, участвовавшие в Единых национальных экзаменах 2021 года, могут подать апелляционные заявления в Национальный центр оценки и экзаменов Грузии с 10:00 часов 6 августа до 18:00 часов 10 августа. По информации Национального экзаменационного центра, апелляционные заявки принимаются лишь электронно на сайтах: www.naec.ge и online.naec.ge.



«Важно, что абитуриенты могут указать и исправить образовательные программы в регистрационной заявке до следующего после публикации результатов апелляции дня включительно.



Единые национальные экзамены начались 1 июля с экзамена по грузинскому языку и литературе. Регистрацию на участие в Единых национальных экзаменах прошли более 38 400 абитуриентов. В 2021 году дополнительные сессии были назначены для тех экзаменуемых, у которых подтвердился коронавирус и из-за этого они не смогли прийти на экзамен», - отмечается в информации.



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