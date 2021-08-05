

Семья Патаркацишвили официально продала телекомпанию «Имеди»

05.08.2021 20:02





Семья покойного миллиардера и политика Бадри Патаркацишвили официально сообщила, что передала право собственности на телекомпанию «Имеди» международной компании Honeywell Partners, управляющим в которой является бизнес-партнер семьи Ираклий Рухадзе.



Передача крупнейшей проправительственной телекомпании новому владельцу состоялась за два месяца до выборов в органы местного самоуправления, который назначены на 2 октября.



Стоимость сделки составила 30 миллионов долларов.



«Сообщаем, что наша семья передала право собственности на телекомпанию «Имеди» компании, контролируемой Honnewell Partners. Сделка была завершена в августе 2021 года, ей предшествовало одобрение Национальной комиссии по коммуникациям Грузии.



По условиям сделки 100% акций Georgian Media Production Group, владеющей холдингом Imedi Media Holding Georgian Media Production Group, были переданы Media Finance Group BV, входящей в группу компаний Honeywell Partners In», — говорится в заявлении.



Семья Патаркацишвили отмечает, что одной из главных причин продажи телекомпании стало то, что последние годы они живут за пределами Грузии.



«Владение «Имеди» на протяжении последних нескольких лет было большой ответственностью для нашей семьи. После трагической смерти Бадри в 2008 году и незаконного захвата телеканала мы были вынуждены в течение многих лет вести судебные тяжбы, чтобы защитить наши законные интересы. На протяжении почти десяти лет с момента возвращения «Имеди» нам выпала честь работать с лучшими профессионалами в своей области… Но поскольку большую часть последних лет мы живем за пределами Грузии, в руководстве нам помогал глава Honeywell Partners Ираклий Рухадзе, который ранее работал с Бадри лично, а затем с нашей семьей. Honeywell Partners разделяет нашу веру в то, что «Имеди» должна быть объективной вещательной компанией», — говорится в заявлении.



В 2018 стало известно, что вдова ныне покойного грузинского миллиардера Бадри Патаркацишвили Инна Гудавадзе продает принадлежащую ей телекомпанию «Имеди». Будущим владельцем телекомпании уже тогда называли бизнес-партнера Патаркацишвили, гражданина США Ираклия Рухадзе, который является управляющим партнером в международной компании Hunnewell Partners.



До 2018 года Hunnewell Partners была организацией в отрасли управления активами и инвестициями, у которой были офисы в Лондоне, Майями, Тбилиси, Киеве, Малаге и на островах Вирджинии. Партнеры организации управляли активами в США, в странах Западной и Восточной Европы, а также на постсоветском пространстве.



Портфели Hunnewell Partners в Грузии представлены крупнейшими и известными организациями, такими как оператор сотовой связи MagtiСom, Руставский металлургический завод, Heidelberg Cement, Liberty Bank и IDS Borjomi.



Рухадзе является членом наблюдательного совета этих и других компаний как в Грузии, так и в других странах.



В 2016 году Ираклий Рухадзе оказался замешан в скандале, связанном с телеканалом «Маэстро». В феврале 2016 года грузинский певец Георгий Гачечиладзе, известный под псевдонимом «Уцноби», стал владельцем контрольного пакета ООО «Студия Маэстро» (управляющая компания ТВ «Маэстро»). До этого у него было 25%. Дополнительно 30% он приобрел у двух других дольщиков – Левана Чикваидзе и Георгия Эбралидзе. Позже стало известно, что деньги для покупки 30% долей в «Студии Маэстро» Гачечиладзе одолжил именно Рухадзе.



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