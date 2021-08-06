

В Грузии выявлено 3780 новых случаев коронавируса

06.08.2021 11:34





В Грузии выявлено 3780 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.



За последние 24 часа в стране выздоровели 2052 человека. 30 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.



За последние 24 часа в стране было проведено 41 907 тестов, в том числе 25 167 — с экспресс-тестом на антигены и 16 740 — с ПЦР-тестом.



Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 9,02%, за последние 14 дней — 8,05%, за последние семь дней — 8,98%.



Всего в Грузии выявлено 440 353 случая заражения коронавирусом, из которых 395 505 человек выздоровели и 6016 умерли.



Всего вакцинированы 583 647 человек, ежедневно вакцинированы 19 067 человек.



49 человек находятся в режиме карантина, 6 369 человек — под наблюдением в больнице, 2 472 человека — в ковид-гостинице.



При этом 5 августа в Грузии было выявлено 3670 новых случаев коронавируса, 2626 пациентов выздоровели, 38 человек умерли.



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