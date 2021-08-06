|
|
|
В Грузии выявлено 3780 новых случаев коронавируса
06.08.2021 11:34
В Грузии выявлено 3780 новых случаев коронавируса. Информация об этом была недавно обновлена на специальном сайте правительства stopcov.ge.
За последние 24 часа в стране выздоровели 2052 человека. 30 пациентов умерли от коронавируса за последние сутки.
За последние 24 часа в стране было проведено 41 907 тестов, в том числе 25 167 — с экспресс-тестом на антигены и 16 740 — с ПЦР-тестом.
Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный — 9,02%, за последние 14 дней — 8,05%, за последние семь дней — 8,98%.
Всего в Грузии выявлено 440 353 случая заражения коронавирусом, из которых 395 505 человек выздоровели и 6016 умерли.
Всего вакцинированы 583 647 человек, ежедневно вакцинированы 19 067 человек.
49 человек находятся в режиме карантина, 6 369 человек — под наблюдением в больнице, 2 472 человека — в ковид-гостинице.
При этом 5 августа в Грузии было выявлено 3670 новых случаев коронавируса, 2626 пациентов выздоровели, 38 человек умерли.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна