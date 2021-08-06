

Сотрудники компании «Tbilservice Group» требуют повышения зарплаты

06.08.2021 12:22





Сотрудники компании «Tbilservice Group», проводят акцию протеста перед офисом компании и требуют повышения зарплаты.



100% акций ООО «Tbilservice Group» принадлежит государству, в частности Мэрии Тбилиси.



Помимо уборки улиц Тбилиси компания «Tbilservice Group» осуществляет обслуживание подземных переходов, фонтанов, зеленых насаждений муниципалитетов (парков, садов), наружного освещения, выполняет услуги по утилизации отходов и д.р.



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