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Сотрудники компании «Tbilservice Group» требуют повышения зарплаты


06.08.2021   12:22


Сотрудники компании «Tbilservice Group», проводят акцию протеста перед офисом компании и требуют повышения зарплаты.

100% акций ООО «Tbilservice Group» принадлежит государству, в частности Мэрии Тбилиси.

Помимо уборки улиц Тбилиси компания «Tbilservice Group» осуществляет обслуживание подземных переходов, фонтанов, зеленых насаждений муниципалитетов (парков, садов), наружного освещения, выполняет услуги по утилизации отходов и д.р.

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