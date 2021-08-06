

«Сапари»: Ковидинфицированной женщине отказали в проведении экспертизы после побоев

06.08.2021 12:33





Правозащитная организация «Сапари» [«Sapari»] сообщает, что женщине инфицированной ковидом, которая стала жертвой насилия со стороны бывшего мужа, отказали в проведении экспертизы.



В организации заявляют, что в Национальном бюро судебной экспертизы им. Левана Самхараули отсутствует протокол учитывающий такие случаи. Однако, через 14 дней карантинного периода, травмы на теле женщины невозможно будет зафиксировать.



Как сообщила Netgazeti адвокат «Сапари» Элисо Рухадзе, инцидент произошел накануне вечером. К женщине явился ее бывший муж, запер ее в доме и избивал ее на протяжении всей ночи. В конце концов женщине как то удалось позвонить в полицию и организацию «Сапари».



«Женщина сказала, что у нее подтвержден ковид и она не знает, как ей действовать дальше. Мы проконсультировали ее, и сказали, что ей следует позвонить в МВД.



В МВД поначалу отказали в [установке] электронного браслета [бывшему супругу], но потом согласились. Был уже час ночи, но они [сотрудники МВД] как и следователь, с которым они должны были явиться, так и не пришли. Женщина вновь обратилась к нам, и уже после этого мы написали пост в социальной сети», — рассказала Рухадзе.



«Изначально полиция не решалась принимать конкретные меры — речь одет об электронном браслете и т.п. То есть имеются ввиду действия, которые предпринимаются в ходе расследования. Ей сказали, что не могут забрать ее для проведения экспертизы, так как у нее коронавирус.



На теле женщины множество травм, ушибы и ожоги от того, что он тушил об нее окурки сигарет. Он бил ее головой об унитаз. Все это требует экспертизы со стороны соответствующего специалиста. А экспертиза до 13 числа, то есть до конца периода карантина, пока женщина будет в ковид-отеле, обследование не состоится. К 13-му числу этих травм [в нынешнем состоянии] просто не будет», — объяснила адвокат.



Элисо Рухадзе говорит, что у бывших супругов, есть общий ребенок, мужчина приходил его проведать.

Однако, по словам женщины, она и раньше подвергалась насилию со стороны уже бывшего мужа и раньше — «было психологическое насилие во время беременности и физическое — после рождения ребенка».



Netgazeti также обратилась с вопросом к Национальному бюро судебной экспертизы им. Левана Самхараули с вопросом, о том, какой протокол предусмотрен в случаях когда жертва насилия, ковидифицирована, но необходимо проведение экспертизы. После получения ответа, материал будет обновлен.



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