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Полиция расследует кражу микрофона у журналиста телеканала «Мтавари»
06.08.2021 13:04
МВД Грузии расследует кражу микрофона у корреспондента телеканала «Мтавари» Георгия Ахалкаци. Об этом сообщает сегодня «Мтавари».
Согласно распространившейся информации, случай произошел накануне вечером у офиса партии «Единое национальное движение» в городе Гори, когда журналист исполнял свои служебные обязанности.
Детали не известны. Как отмечается, до поздней ночи Ахалкаци и его адвоката допрашивали в отделении полиции. Журналист также принял участие в следственном эксперименте. До сих пор сотрудники МВД Грузии продолжают изучать записи с камер видеонаблюдения, установленных у офиса ЕНД.
За последнее время это уже не первый случай кражи микрофона у журналистов телеканала, который в правящей «Грузинской мечте» систематически обвиняют в связях с партией экс-президента Михеила Саакашвили «Единое национальное движение» и попытках создать в стране нестабильность.
В конце июля микрофон у корреспондента «Мтавари» Эммы Гогохия отобрала министр культуры Грузии Тея Цулукиани. Тогда руководство телеканала призывало начать против члена правительства уголовное дело, однако следственные органы проигнорировали эти требования.
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