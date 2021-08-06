

Сезон охоты в Грузии откроется 28 августа

06.08.2021 13:07





Сезон охоты в Грузии откроется 28 августа, сообщает Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства.



По информации ведомства, желающие поохотиться на перелетных птиц обязаны соблюдать правила:



Оплата сбора за извлечение перелетных птиц из окружающей среды, установленного Законом Грузии «О плате за пользование природными ресурсами» (стоимость 10 лари);



Наличие документа, подтверждающего оплату вышеупомянутой пошлины, в распечатанном или электронном виде (в случае охоты в течение семи дней после оплаты);



Наличие документа, подтверждающего право на хранение и ношение охотничьего ружья, выданного МВД Грузии.



Если все эти требования соблюдены, гражданин имеет право охотиться на перелетных птиц с четвертой субботы августа по 1 марта следующего года, а в случае уплаты сбора в начале года сбора (январь или февраль) – до первого марта следующего года.



Сбор можно оплатить в любом банке Грузии.



По сообщению ведомства, на протяжении всего охотничьего сезона сотрудники Минсельхоза Грузии круглосуточно будут осуществлять усиленный контроль для выявления фактов незаконной охоты и нарушения установленных правил.



О таких фактах сами граждане могут сообщить на горячую линию Минсельхоза – 153. Звонки бесплатные и анонимность звонившего гарантируется.





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