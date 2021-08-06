

Администрация Батумского бульвара призывает отдыхающих соблюдать ковид-регуляции

06.08.2021 16:37





Администрация Батумского бульвара призывает отдыхающих соблюдать рекомендации, связанные с коронавирусной инфекцией и публикует правила которые необходимо соблюдать при прогулке по территории бульвара:



- Носить маску в закрытых помещениях и людных местах;

- Избегать мест скопления людей;

- Максимально соблюдать социальную дистанцию.



Администрация Батумского бульвара также призывает всех граждан принять участие в процессе всеобщей иммунизации.



При этом в заявлении руководства обозначены требования к частным предпринимателям максимально контролировать ситуацию в рабочем пространстве и соблюдать правила, разработанные Грузией и ВОЗ.



По состоянию на 6 августа за сутки в Аджарии было подтверждено 628 новых случаев коронавируса.



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