

С начала пандемии в Грузии скончались 48 человек, лечившихся от ковида на дому и в гостиницах

06.08.2021 21:54





С начала пандемии в Грузии скончались 48 человек, лечившихся от коронавируса на дому и в ковид-гостиницах. Об этом сообщил директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.



«Вне госпиталя, то есть дома или в гостиницах число умерших составляет 48. Это в течение полутора лет. Тогда, когда в странах с самой хорошей системой здравоохранения таких сотни и тысячи. В Англии еще несколько месяцев назад было десять тысяч таких случаев», — заявил Церцвадзе.



Церцвадзе подчеркнул, что у Грузии самый низкий показатель смертности ковид-пациентов на дому, что это указывает на хорошую работу клинического сектора.



«Наши оппоненты часто нас критикуют за то, что мы переводим в госпиталь чаще, чем нужно… Именно из-за того, что врачи страхуют и переводят в госпиталь пациентов, которые имеют какие-то критерий для госпитализации, именно поэтому у нас такой низкий показатель смертности на дому», — отметил Церцвадзе.



С начала пандемии от коронавируса в Грузии скончались 6 016 человек, включая 30 пациентов, умерших за последние сутки. Специалисты не исключают, что смертность в Грузии вырастет еще больше при условии сохранения нынешних показателей использования масок и действующих карантинных ограничений.



Одновременно за последние сутки выявили 3 780 новых случаев заражения, а их общее число превысило 440 тысяч. Выздоровели более 395 тысяч пациентов.



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