

Грузинский борец Гено Петриашвили завоевал серебро Олимпийских игр

06.08.2021 22:40





Грузинский борец вольного стиля Гено Петриашвили стал серебряным призером Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 125 кг.



В финальной схватке Петриашвили уступил 21-летнему американскому борцу Гейблу Дэну Стивсону со счетом 8:10. Решающими оказались последние пару секунд поединка, когда грузинский спортсмен упустил преимущество.



Бронзовую медаль в этой весовой категории завоевал иранец Амир Хоссейн Заре. Петриашвили одолел его в полуфинале со счетом 6:3.



Гено Петриашвили 27 лет, он уроженец города Гори. Грузинский борец является трехкратным чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы, призер чемпионатов мира, Европы, Европейских и Олимпийских игр.



В копилке национальной сборной восемь медалей – две золотых (штанга и дзюдо), пять серебряных (три – дзюдо и одна – греко-римская борьба) и одна бронзовая медаль (штанга). Олимпиада завершится 8 августа.



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