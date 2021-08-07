

В Грузии выявлено 4216 новых случаев коронавируса

07.08.2021 11:20





В Грузии за прошедшие сутки выявлено 4216 новых случаев коронавируса, выздоровели 1735 пациентов, от коронавируса скончались 38 человек, сообщается на специальном правительственном сайте stopcov.ge.



За последние 24 часа проведено 45 351 тест на коронавирус, в том числе 26 470 экспресс-тестов на антигены и 18 881 ПЦР-теста.



Показатели выявления коронавируса по стране составляют: суточный — 9,3%, за последние 14 дней — 8,33%, за последние семь дней — 9,25%.



Всего в Грузии с начала пандемии зарегистрировано 444 569 случаев инфицирования коронавирусом, из которых выздоровели 397 240 и скончались 6054 человека соответственно.



На сегодня вакцинировано 606 988 человек, за сутки привились 23 231 человек.



В режиме карантина находится 42 человека, в стационарах — 6426 и в клинических гостиницах — 2 523 человека соответственно.



По состоянию на 6 августа в Грузии было выявлено 3780 новых случаев заболевания, 2052 пациента выздоровели и 30 человек умерли.





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