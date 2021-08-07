

Забастовка части сотрудников «Тбилсервис группы» продолжается и сегодня

07.08.2021 13:33





Забастовка части сотрудников «Тбилсервис группы» продолжается. Сотрудники службы очистки сегодня с утра проводят акцию у здания «Тбилсервис группы». Их главное требование – улучшение условий работы и повышение зарплаты на 50%.



«Наше требование – это повышение зарплат, улучшение техники и графика. Нам полагается 1250 лари, а получаем мы 760 лари. Куда идут остальные деньги? Почему не приходит мэр Каха Каладзе? Он же должен прийти и поговорить с нами. Почему нас не ценят?! Пусть дадут ту зарплату, какая у нас есть, либо увеличат ее», - заявил один из участников акции.



Между тем, мэр Тбилиси Каха Каладзе откликнулся на забастовку части сотрудников «Тбилсервис группы» и отметил, что это спланированная провокация. Как подчеркнул Каладзе, в прошлом году сотрудникам «Тбилсервис группы» зарплату повысили на 20% и в январе 2022 года вопрос заработной платы вновь будет пересматриваться.



Столичный мэр сказал и о претензиях, связанных с формой сотрудников службы очистки, отметив, что рабочие формы меняются ежегодно, а при последней закупке возникли проблемы в связи с тендером, однако уже есть победившая компания и у сотрудников новая форма будет в начале сентября.



Что касается техники, по словам Каладзе, это ложь, будто за 9 лет техника не приобреталась.



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