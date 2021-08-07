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Грузинские спортсмены на Олимпиаде в Токио показали лучший в истории результат
07.08.2021 19:53
Грузинские спортсмены на Олимпиаде в Токио завоевали восемь медалей, что является лучшим результатом национальной сборной на Играх с момента восстановления независимости.
Заключительный соревновательный день для сборной Грузии на Олимпиаде в Токио завершился без медалей, но накануне борец вольного стиля Гено Петриашвили принес команде серебряную награду.
В копилке национальной сборной есть еще четыре серебряных медали, у дзюдоистов Важи Маргвелашвили, Лаши Шавдатуашвили и Гурама Тушишвили, а также борца греко-римского стиля Якоба Каджая. Тяжелоатлет Антон Плесной стал бронзовым призером Олимпиады, а золото заработали дзюдоист Лаша Бекаури и штангист Лаша Талахадзе.
В общем медальном зачете Игр в Токио Грузия занимает 30 место.
На предыдущей Олимпиаде, которая прошла в 2016 году в Рио-де-Жанейро, Грузия заняла 38-е место по количеству медалей, завоевав 2 золота, 1 серебро и 4 бронзы в тяжелой атлетике, дзюдо и борьбе. Столько же медалей у Грузии было на Играх в Лондоне в 2012 году.
Церемония закрытия XXXII летних Олимпийских игр в Токио пройдет в воскресенье, 8 августа.
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