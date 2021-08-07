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В Батуми от коронавируса скончалась 23-летняя пациентка
07.08.2021 20:05
23-летняя пациентка Батумской университетской клиники с подтвержденным COVID-19 умерла в результате полного поражения легких. Информацию распространяет пресс-служба больницы.
Несколько дней назад пациентка была госпитализирована с осложнениями после нейрохирургической операции. У нее имелся ряд сопутствующих заболеваний. При проведении теста в первый день ковид обнаружен не был, а тест, проведенный в последующие дни, оказался положительным. Вакцинирована от коронавируса девушка не была.
Как отмечают в клинике, общее состояние пациентки было очень тяжелым, 6 августа она скончалась.
Грузия сейчас находится на пике четвертой волны коронавируса.
Только за минувшие сутки выявили 4 216 новых случаев заражения коронавирусом, а 38 пациентов скончались. С начала пандемии в стране зафиксировано более 444,5 тысяч случаев инфицирования, более 397 тысяч выздоровели, 6 054 скончались.
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