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В Грузии выявлено 3344 новых случая коронавируса
08.08.2021 11:21
В Грузии за минувшие сутки выявлено 3344 новых случая коронавируса, выздоровели 3376 пациентов, от коронавируса умерло 30 человек, сообщается на специальном правительственном сайте stopcov.ge.
За 24 часа в стране было проведено 27 969 тестов на коронавирус, в том числе 15 318 экспресс-тестов на антигены и 12 651 ПЦР-тест.
Показатели выявления коронавируса в стране составляют: суточный — 11,96%, за последние 14 дней — 8,62%, за последние семь дней — 9,64%.
Всего в Грузии с начала пандемии зарегистрировано 447 913 случаев заражения коронавирусом, из них выздоровели 400 616 инфицированных и скончались 6084 человека.
Всего вакцинировано 626 343 человека, за сутки привились 19 355 человек.
В режиме карантина находятся 42 человека, в стационарах — 6 511 человек и 2533 человека в клинических гостиницах.
По состоянию на 7 августа в Грузии было выявлено 4216 новых случаев коронавируса, выздоровели 1735 пациентов, скончались 38 инфицированных.
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