

В Грузии выявлено 2236 новых случаев коронавируса

09.08.2021 10:55





В Грузии выявлено 2236 новых случаев коронавируса. Информацию распространяет Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здравоохранения.



За последние 24 часа в стране выздоровели 3146 человек. За последние сутки от коронавируса скончались 44 пациента.



За последние 24 часа в стране было проведено 23 439 тестов.



Всего вакцинированы — 641 242 человека, полностью вакцинированы — 197 118.



При этом 8 августа в Грузии было выявлено 3344 новых случая коронавируса, выздоровели 3376 пациентов.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





