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В Грузии выявлено 2236 новых случаев коронавируса
09.08.2021 10:55
В Грузии выявлено 2236 новых случаев коронавируса. Информацию распространяет Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здравоохранения.
За последние 24 часа в стране выздоровели 3146 человек. За последние сутки от коронавируса скончались 44 пациента.
За последние 24 часа в стране было проведено 23 439 тестов.
Всего вакцинированы — 641 242 человека, полностью вакцинированы — 197 118.
При этом 8 августа в Грузии было выявлено 3344 новых случая коронавируса, выздоровели 3376 пациентов.
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