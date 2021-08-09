

68 семей вынужденных переселенцев получили квартиры в Гори

09.08.2021 11:01





Еще 68 семей вынужденных переселенцев получили квартиры в городе Гори в годовщину российско-грузинской войны 2008 года. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и социальной защиты Грузии.



В воскресенье ключи от квартир семьям передали глава Минздрава Екатерина Тикарадзе, директор Агентства вынужденно переселенных лиц Бесарион Симонишвили и губернатор края Шида-Картли Валериан Мчедлидзе.



«В этой войне мы потеряли много солдат, потеряли мирное население. Конечно же, к сожалению, тысячи людей стали беженцами на своей родине, и сегодня у нас нет обнадеживающих слов, когда можно сказать, что вы возвращаетесь в собственные дома. Мы всячески пытаемся в условиях этих гонений, до тех пор, пока оккупант все еще остается на территории Грузии, улучшить ваши жилищные условия и стоять рядом с вами», — сказала Тикарадзе на церемонии передачи ключей.



По информации Минздрава, за последние восемь лет в рамках различных программ государство предоставило жилье почти 23 тысячам семей вынужденных переселенцев по всей Грузии. Только в 2021 году квартиры получат около 3 тысяч семей.



Для того, чтобы получить квартиру или дом, вынужденные переселенцы – так официально в Грузии называются беженцы из Абхазии и Цхинвальского региона, должны заполнить специальную заявку. На основании заявки агентство присуждает им балы от 0 до 10 в зависимости от материального состояния и необходимости нового жилья.



Затем комиссия изучает вопрос каждого вынужденного переселенца на месте.



Государство выкупает и передает семьям вынужденных переселенцев отремонтированные квартиры, а также строит целые кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяет деньги вынужденным переселенцам на покупку дома в селе, передает вынужденным переселенцам в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, и оплачивает им съем жилья.



Несмотря на это, семьям вынужденных переселенцев приходится годами стоять в очереди.



На сегодняшний день в Грузии более 286,8 тысячи человек пользуются статусом вынужденных переселенцев, это более 90,6 тысячи семей. Только в Тбилиси проживает 37,8 тысячи семей переселенцев.



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