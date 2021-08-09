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Подростков госпитализировали в Грузии после загара с использованием отвара листьев инжира
09.08.2021 14:12
Два подростка попали в ожоговый центр Тбилиси после загара с использованием отвара из листьев инжира. Об этом журналистам сообщили врачи медицинского учреждения.
Школьницы в возрасте 12 и 13 лет были переведены в столичную клинику из Зугдиди (регион Самегрело-Земо Сванети). По словам врачей, они получили ожоги до 20% тела и их повреждения довольно серьезные.
Медики призывают всех отказаться от использования народных средств и во время загара использовать защитные средства, а также не находиться долго под солнцем с 11:00 до 17:00. Особенно воздержаться советуют детям и пожилым людям, их купальные костюмы должны максимально закрывать тело.
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