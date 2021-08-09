

Прививка второй дозой Pfizer начнется с 15 августа

09.08.2021 16:16





По заявлению замглавы МинздраваГрузии Тамар Габуния, прививка второй дозой противокоронавирусной вакцины Pfizer начнется с 15 августа.



Как отметила Габуния, добавляются как прививочные бригады, так и открытие пространства, где зарегистрированные лица могут сделать прививку.



«Активно проходит программа по вакцинации. Поэтапно добавляются прививочные бригады как в Тбилиси, так и в других регионах. За последние три дня охват был хорошим. Средний показатель 3-4 последних дней был 20 тысяч в течение дня. Мы думаем, что программу вакцинации удастся расширить еще более. Еще открываются большие пространства, и с 15 августа начнется прививка второй дозой. На этой неделе будут уточнены условия регистрации», - завила Габуния.



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