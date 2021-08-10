

В Грузии выявлено 5697 новых случаев коронавируса

10.08.2021 11:07





В Грузии выявлено 5697 новых случаев коронавируса. Информацию распространяет Национальный центр контроля заболеваний и общественного здравоохранения.



За последние 24 часа в стране выздоровели 2713 человек. За последние сутки от коронавируса скончались 54 пациента.



При этом за последние сутки в стране было проведено 44 536 тестов.



9 августа в Грузии было выявлено 2236 новых случаев коронавируса, 3146 пациентов выздоровели, 44 человека скончались.





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