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В Грузии выявлено 5697 новых случаев коронавируса


10.08.2021   11:07


В Грузии выявлено 5697 новых случаев коронавируса. Информацию распространяет Национальный центр контроля заболеваний и общественного здравоохранения.

За последние 24 часа в стране выздоровели 2713 человек. За последние сутки от коронавируса скончались 54 пациента.

При этом за последние сутки в стране было проведено 44 536 тестов.

9 августа в Грузии было выявлено 2236 новых случаев коронавируса, 3146 пациентов выздоровели, 44 человека скончались.

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