

За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 54 пациента

10.08.2021 11:09





За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 54 пациентов. Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.



Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 6 182 человек.



При этом сегодня выявлено 5 697 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 2 713 пациентов.



Вчера, 9 августа, в Грузии было выявлено 2 236 случая коронавируса, 3 146 пациента выздоровели, 44 умерли.





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