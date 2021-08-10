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За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 54 пациента
10.08.2021 11:09
За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 54 пациентов. Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.
Общее количество скончавшихся от коронавируса в Грузии — 6 182 человек.
При этом сегодня выявлено 5 697 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 2 713 пациентов.
Вчера, 9 августа, в Грузии было выявлено 2 236 случая коронавируса, 3 146 пациента выздоровели, 44 умерли.
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