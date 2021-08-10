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Началась регистрация на прививку второй дозой Pfizer
10.08.2021 12:17
Началась регистрация на прививку второй дозой противокоронавирусной вакцины Pfizer. Зарегистрироваться на прививку можно на портале: https://booking.moh.gov.ge/
Прививка второй дозой Pfizer начнется с 15 августа.
Как заявила первый замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, в масштабе страны добавятся как прививочные бригады, так открытие пространства, где зарегистрированные лица могут сделать прививку.
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