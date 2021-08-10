Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Началась регистрация на прививку второй дозой Pfizer


10.08.2021   12:17


Началась регистрация на прививку второй дозой противокоронавирусной вакцины Pfizer. Зарегистрироваться на прививку можно на портале: https://booking.moh.gov.ge/

Прививка второй дозой Pfizer начнется с 15 августа.

Как заявила первый замминистра здравоохранения Грузии Тамар Габуния, в масштабе страны добавятся как прививочные бригады, так открытие пространства, где зарегистрированные лица могут сделать прививку.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна