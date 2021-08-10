

В Грузии озвучили инициативу повысить зарплаты и делать скидки вакцинированным

10.08.2021 15:37





Глава Ассоциации рестораторов Шота Бурджанадзе заявил, что на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации и ослабления надзора за соблюдением ковид-регуляций, он решил выступить с инициативой, и предложить скидки вакцинированным посетителям ресторанов, а также сделать надбавку к зарплате вакцинированным сотрудникам.



«Вакцинированные посетители моего ресторана получат скидку на обслуживание, а вакцинированные сотрудники получат надбавку к зарплате», — заявил Бурджанадзе на пресс-конференции 10 августа.



По его словам, это позволит бизнесу предоставить вакцинированным «определенный бенефит», при этом Бурджанадзе подчеркунл, что этот шаг ни в коем случае не означает проявление ограничений в отношении непривитых от ковида граждан.



«Он [невакцинированный человек] остается на тех же правах и в том же положении, которые были у него раньше, как с точки зрения получения услуг, так и заработной платы, просто у вакцинированных будет определенный бенефит», — сказал Глава Ассоциации рестораторов.



Бурджанадзе также отметил, что эту идею разделяют многие рестораторы, но инициатива, не является общим решением ассоциации. Поэтому, на данном этапе каждый ресторатор будет принимать самостоятельное решение по этому вопросу.



Он также перечислили названия некоторых ресторанов Грузии, выразивших желание присоединиться к инициативе, — это рестотаны «Марани», «Марани Холл», «Батонта» и другие.



По словам Бурджанадзе, «некоторые рестораторы заявили о неприемлемости идеи льгот для вакцинированных посетителей, однако они с энтузиазмом восприняли предложение касательно сотрудников».



Он вновь отметил, что эта инициатива не означает, «что кто-то будет угнетен», и предположил, что «если ресторан, гостиница или любой другой бизнес-оператор отреагирует на этот шаг, «и мы, в результате получим повышение уровня вакцинации».



«В противном случае мы вернемся в 90-е годы, и шансы на выживание очень низкие», — сказал он.



Шота Бурджанадзе также раскритиковал недостаточный контроль за соблюдением уже существующих ковид-ограничений, заявив, что только наличие правил мало что дает, «их еще и необходимо соблюдать». По его словам провокацией также послужило объявление амнистии [за нарушение ковид-регуляций], что по его мнению создало ощущение вседозволенности:



«Сегодня справляют множество свадеб, поминок, фестивалей и мероприятий. Каких других последствий вы ожидаете, когда 3 000 человек, 500 человек собираются? Там не будет распространения инфекции?



У нас две крайности: или все у нас открыто или мы полностью закрыты. Нам трудно найти золотую середину, у нас все разрешено, и люди кажется, почувствовали себя освобожденными от оков, но в реальности так мы дойдем до более серьезных ограничений. Выходом из этой ситуации является контроль за исполнением регуляций».



Глава Ассоциации рестораторов видит два пути выхода из сложившейся ситуации. С одной стороны, это «отмена всех многочисленных мероприятий, фестивалей или различных мероприятий», а с другой активное проведение вакцинации.



«Вакцинация — единственный путь к выживанию», — заявил он.



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